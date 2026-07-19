Antonio Rodríguez 19 JUL 2026 - 12:00h.

La mujer y el hijo, al ver la llegada del hombre, se escondieron en casa de un vecino: intentó acceder a esa vivienda

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Tossa de MarLos Mossos d'Esquadra buscan a un hombre como sospechoso de haber provocado un incendio en la vivienda en la que vivían su expareja y su hijo menor de edad en Tossa de Mar, Girona, este sábado, según avanzó SER Catalunya y han confirmado fuentes policiales.

El hombre se habría presentado en la vivienda durante la tarde del pasado sábado y tenía vigente una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer. La investigación continúa abierta y los agentes siguen buscando al sospechoso este domingo.

Según apuntan fuentes cercanas a la investigación, el hombre acudió a la vivienda y, al verlo, tanto la mujer como el pequeño se escondieron en casa de un vecino y alertaron rápidamente a los servicios de emergencias. Un acto que provocó que el autor del incendio intentara acceder a la vivienda del vecino para llegar a las dos víctimas, aunque no lo consiguió.

Después de lo ocurrido, según apuntan varios testigos a 'SER Catalunya', el autor se dirigió hasta la vivienda familiar para provocar un incendio y hacer arder todo lo que había en la parte superior del edificio. Además, pese a las llamas, una planta que estaba destinada a pisos turísticos no sufrió daños sifnificativos y solamente una pareja necesitó atención médica por inhalación de humo.

Según apuntan fuentes de la investigación, tras quemar la vivienda, el hombre escapó del edificio en una moto adentrándose en una zona boscosa. Los testigos apuntan a que iba vestido con "ropa militar" y los investigadores añaden que el sospechoso había sido detenido dos días antes en la misma dirección por un presunto caso de violencia doméstica donde le llegaron a incautar "dos armas de airsoft", según añade 'SER Catalunya'.

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Por último, los investigadores siguen analizando todos los hechos para poder dar con el autor del incendio y detenerlo. Hasta que eso ocurra, las víctimas, la mujer y el menor, se encuentran en un lugar seguro bajo protección policial.