A las 22:45 horas denunciaron la desaparición de la mujer, que fue hallada sin vida horas más tarde por los mossos

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Lleida Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer la pasada noche en el municipio leridano de Soses, Lleida, a la que previamente se había dado por desaparecida.

La policía catalana ha informado que a las 22:45 horas del sábado recibió un aviso de la desaparición de la mujer en Soses, tras lo que se inició su búsqueda por todos los rincones del municipio hasta que los agentes localizaron el cuerpo sin vida de la mujer.

Los Mossos precisan que los agentes desplazados al lugar de los hechos han podido comprobar que se trata de una muerte "con indicios de violencia". Un dato significativo que ha provocado que se realice una investigación sobre lo ocurrido y quién pudo agredir a la víctima durante su muerte.

La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer el caso, que se encuentra bajo secreto sumarial.