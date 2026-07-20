Fallece un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou, en Menorca

Un hombre de 62 años ha fallecido este lunes tras sufrir un ahogamiento en la playa de Son Bou, en el municipio menorquín de Alaior

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Un hombre de 62 años ha fallecido este lunes tras ahogarse en la playa de Son Bou, situada en el término municipal menorquín de Alaior, según ha informado el SAMU061.

Los servicios de emergencia no pudieron reanimarlo

El aviso alertó a los servicios de emergencia de que el hombre había sido sacado del agua y no respiraba. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado.

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Pese a los esfuerzos del personal sanitario, las maniobras de reanimación no lograron recuperar a la víctima, que finalmente falleció en la playa.