Investigan la muerte a puñaladas de una mujer en una vivienda de Antequera, Málaga

Una mujer de unos 30 años ha sido hallada este lunes muerta con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera

Muere la mujer a la que prendieron fuego dos sicarios por orden de su marido en Madrid

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Agentes de la Policía Nacional mantienen abierta una investigación tras el hallazgo de una mujer, de 30 años, con signos de muerte violenta en el municipio malagueño de Antequera.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14,00 horas. Así, según han informado desde la Policía Nacional, la joven ha sido encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca, aunque hasta el resultado de la autopsia no sé puede confirmar las causas del fallecimiento.

Así, las citadas fuentes han señalado que la investigación esta abierta y que no se descarta que el suceso esté relacionado con violencia de género.