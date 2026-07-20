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Sucesos

Investigan la muerte a puñaladas de una mujer en una vivienda de Antequera, Málaga

Un coche de la Policía Nacional
La Policía Nacional investiga el suceso. Policía Nacional
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Agentes de la Policía Nacional mantienen abierta una investigación tras el hallazgo de una mujer, de 30 años, con signos de muerte violenta en el municipio malagueño de Antequera.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14,00 horas. Así, según han informado desde la Policía Nacional, la joven ha sido encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca, aunque hasta el resultado de la autopsia no sé puede confirmar las causas del fallecimiento.

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Así, las citadas fuentes han señalado que la investigación esta abierta y que no se descarta que el suceso esté relacionado con violencia de género.

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