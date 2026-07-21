El detenido, de 23 años, está acusado de una presunta agresión sexual consumada y otra en grado de tentativa contra dos menores

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Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a un monitor de 23 años del casal deportivo Win Tortosa, en Tortosa (Tarragona), como presunto autor de dos agresiones sexuales a menores de edad, según han confirmado fuentes policiales.

La detención se produjo sobre las 13:15 horas, después de que la policía recibiera el aviso de dos presuntas agresiones sexuales: una consumada y otra en grado de tentativa. Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar cómo se produjeron las presuntas agresiones.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el caso, que permanece bajo investigación policial.

Activado el protocolo de protección

Por su parte, Tortosasport ha activado el protocolo de prevención de abusos sexuales y otros malos tratos en el ámbito del ocio educativo y ha puesto los hechos en conocimiento de los Mossos d'Esquadra y de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).

En un comunicado, el Ayuntamiento de Tortosa ha asegurado que ofrecerá todo el acompañamiento y apoyo necesario a la familia denunciante, así como al resto de familias usuarias del casal deportivo Win Tortosa.

El consistorio explica que el objetivo es garantizar el bienestar emocional de los menores y también del resto de monitores que trabajan en las instalaciones mientras avanza la investigación.