Investigan el apuñalamiento de dos personas cerca de Central Park al grito de "Dios es grande"

La Policía de Nueva York apunta que la investigación preliminar "sugiere que la salud mental pudo haber sido un factor"

Compartir







Nueva YorkLa Policía de Nueva York investiga si el apuñalamiento de dos personas que tuvo lugar este jueves cerca de Central Park responde a un delito de odio, después de que el agresor, ya detenido, gritara "Dios es grande" antes de atacar a las víctimas.

"Dos personas fueron apuñaladas en ataques separados en el Upper West Side de Nueva York. Las víctimas, un hombre de origen asiático y un hombre judío, fueron trasladadas al Hospital del Monte Sinaí y se espera que sobrevivan", ha informado la jefa de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica S. Tisch.

PUEDE INTERESARTE Segunda noche de enfrentamientos en Belfast

La investigación preliminar "sugiere que la salud mental pudo haber sido un factor"

Los agentes detuvieron a un hombre identificado como Raul Morales, de 51 años, en relación con ambos ataques y actualmente investiga si el caso obedece a un delito de odio.

"Según las declaraciones de las víctimas y de los testigos, Morales gritó 'Dios es grande' durante ambos ataques", ha informado aunque añade que la investigación preliminar "sugiere que la salud mental pudo haber sido un factor", pese a que Morales no tiene antecedentes registrados.

PUEDE INTERESARTE Investigan el apuñalamiento de un camarero de 19 en Málaga

No existe vínculo conocido entre el agresor y las víctimas, tampoco entre las propias víctimas, ha añadido la jefa de la Policía neoyorquina, quien ha reconocido la actuación de los agentes y la valentía de una persona que condujo a los agentes hasta el lugar donde se ocultaba el agresor.