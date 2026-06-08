Un camarero de 19 años ha sido apuñalado mientras estaba en su jornada laboral en un establecimiento del centro de Málaga

El autor confeso de la puñalada a Yoel Quispe en A Coruña, culpó a otra persona antes de su detención

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La Policía Nacional investiga el apuñalamiento a un joven de 19 años cuando se encontraba trabajando en un establecimiento de hostelería en el centro histórico de Málaga.

El servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió a las 23:20 horas de este domingo la alerta de varias personas informando de que una persona había sido herida por arma blanca en la plaza Marqués del Vado del Maestre, más conocida como la plaza Mitjana, según ha informado a EFE un portavoz del centro de control.

Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y los servicios sanitarios que tras atenderlo en el lugar por tres puñaladas, en la espalda, en un brazo y un hombro, lo trasladaron a un centro hospitalario. Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local y se estableció un amplio dispositivo policial para localizar al autor de los hechos y determinar las circunstancias del suceso.

La víctima se encuentra estable tras su ingreso

El joven, que fue trasladado a un centro hospitalario, se encuentra estable según ha confirmado el medio ‘Málaga Hoy’. Presuntamente, la víctima habría sido atacada por la espalda por su agresor mientras estaba trabajando. La Policía Nacional ha confirmado la información y que se encuentra investigando lo sucedido.

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El joven es trabajador de uno de los establecimientos de hostelería de la plaza y de hecho estaba atendiendo a los clientes cuando ocurrió la agresión. El mismo medio ha informado de que otro apuñalamiento del estilo ocurrió el pasado miércoles en Alameda de Colón cuando otro joven fue apuñalado por dos hombres que se dieron a la fuga, pero los agentes no tardaron en arrestar a los implicados.

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En pocas horas los agentes a cargo de la investigación consiguieron detener a los dos responsables que ya se encuentran en prisión provisional para uno de los seis detenidos por intentar apuñalarle y todos están siendo investigados por un delito de tentativa de homicidio.