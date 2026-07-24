"¿Policía Nacional? Mire, le he dado dos navajazos a un vecino que ha venido a molestarme".

Ibai Llanos desvela que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada

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La cadena de acontecimientos es insólita. Todo comenzó con una llamada a la comisaría de Motril que. aunque lo parecía, no era una broma. "¿Policía Nacional? Mire, le he dado dos navajazos a un vecino que ha venido a molestarme". Ante la inicial incredulidad se comprobaron los hechos y sí, era cierto. Un vecino había acuchillado a otro en el tórax y en el abdomen, según desvela Ideal, después de que este aporreara su puerta para pedirles explicaciones por espantar a balinazos a unos chavales que jugaban cerca de su casa.

El hombre, que acudió a la casa para echarle en cara estos hechos, no tuvo tiempo de reaccionar porque su vecino abrió y le dio dos machetazos. El agresor se encuentra ya detenido mientras que el agredido está en la UCI aunque no se teme por su vida.

Los agentes que arrestaron al atacante, que vivía con sus padres, le intervinieron dos pistolas de aire comprimido, una escopeta de balines y el machete.