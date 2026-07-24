Mary Kate Golding, escenógrafa de Hollywood, ha sido hallada muerta en su vivienda acompañada de su bebé que se encuentra ileso

El cadáver de su marido fue hallado tan solo unas horas después. Al parecer, se habría quitado la vida

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Nueva YorkLuto en el mundo del séptimo arte estadounidense tras conocerse la muerte de Mary Kate Golding, diseñadora de escenarios y decoradora de producciones audiovisuales como 'Ojo de Halcón' y 'La maravillosa Sra. Maisel'.

Según han informado medios neoyorquinos, el cadáver de la mujer de 34 años ha sido hallado en su vivienda de Astoria, en el distrito neoyorquino de Queens. El caso permanece bajo investigación y, por el momento, las autoridades no han practicado ninguna detención.

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El hallazgo de los cuerpos sin vida

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los agentes acudieron al domicilio durante la madrugada del 21 de julio tras recibir una llamada al servicio de emergencias 911 por una presunta agresión. Al llegar al inmueble encontraron a Mary Kate Golding sin vida y con una herida de arma blanca en la espalda. En ese momento, los servicios sanitarios tan solo pudieron certificar su fallecimiento.

Horas después, la Policía respondió a un segundo aviso en el que se alertaba que una persona se encontraría inconsciente en las inmediaciones de Astoria Park.

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Según informa el medio de comunicación 'New York Post', en el lugar fue localizado el cuerpo sin vida de Joseph Azzaretto, de 33 años y marido de la diseñadora.

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Ahora y según han señalado fuentes policiales al medio de comunicación 'New York Post', los investigadores tratan de averiguar si la muerte de la escenógrafa habría sido un asesinato cometido por su marido que, después, se habría quitado la vida. No obstante, el NYPD no ha confirmado oficialmente esa hipótesis y ha insistido en que las pesquisas continúan abiertas para esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

El hijo de la pareja se encontraba vivo en la vivienda

El hijo de la pareja, Nolan, de 11 meses, fue encontrado ileso en el interior de la vivienda. Según publicó New York Post, una amiga de Golding acudió al domicilio después de recibir una llamada de Azzaretto en la que este presuntamente le confesó el crimen. Al llegar, encontró el cuerpo de la decoradora y rescató al bebé.

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“Cuando llegó su amiga y encontró el cuerpo, estaba gritando”, relató una vecina a 'New York Post', quien añadió que la mujer “tomó al bebé y salió” de la habitación donde permanecía junto al cadáver de su madre.

A pesar de todas estas informaciones, las autoridades no han ofrecido una versión definitiva de lo ocurrido y mantienen abierta la investigación de estas dos muertes.

La trayectoria de la profesional

Golding desarrolló gran parte de su carrera en los departamentos de arte y decoración de cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados figuran 'La maravillosa Sra. Maisel', 'Ojo de Halcón', 'La azafata' o 'La historia de Lisey'.

Además, según la información disponible en su perfil profesional, la diseñadora se había graduado en la Universidad de Nueva York en 2015 y tenía previsto incorporarse próximamente al equipo de 'Deep Cuts', la nueva película del director Sean Durkin.

Mientras continúa la investigación, la muerte de Mary Kate Golding ha causado conmoción entre profesionales de la industria audiovisual.

Ayuda contra el suicido

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.