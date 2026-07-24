Un coche ardiendo junto a la M-501, en San Martín de Valdeiglesias, ha desatado uno de los incendios que arrasan Madrid

Situación crítica por los incendios forestales en España: Madrid se enfrenta al "peor incendio de su historia"

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Los tres incendios forestales que avanzaban por separado en el suroeste de la Comunidad de Madrid se han unido en un único frente común, denominado #IFSierraOeste, que se ha convertido en el peor incendio de la historia de la región. Uno de esos focos, el de San Martín de Valdeiglesias, se originó después de que un vehículo comenzara a arder junto a la carretera M-501.

'Informativos Telecinco' muestra las imágenes grabadas por un conductor que captó el momento en el que el vehículo ardía a la entrada del municipio madrileño. "Está ardiendo un coche ahora mismo en la entrada de San Martín", decía el testigo en el vídeo.

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El turismo, envuelto en llamas junto a la M-501, terminó dando lugar a un incendio forestal que saltó la carretera y se propagó rápidamente hacia el monte. El fuego avanzó en dirección a Pelayos de la Presa, obligando a desplegar un amplio dispositivo de emergencia ante la proximidad de las llamas a zonas habitadas.

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Tres focos unidos en un único frente

El incendio de San Martín de Valdeiglesias es uno de los tres focos que han terminado confluyendo en un solo frente debido a las condiciones meteorológicas y al fuerte viento. Los otros dos se originaron en Almorox, en la provincia de Toledo, desde donde las llamas saltaron con fuerza a territorio madrileño, y en Villa del Prado.

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El fuego mantiene desalojados o confinados a miles de vecinos y ha provocado cortes en carreteras y en las líneas telefónicas y de internet. En Aldea del Fresno, las llamas han rodeado la localidad y han alcanzado varias viviendas, mientras algunos vecinos han sido evacuados al polideportivo de Villamanta.

El Gobierno central ha declarado la emergencia de interés nacional y la UME ha asumido la dirección operativa del dispositivo. Las llamas en Madrid podrían también unirse al foco registrado en Ávila.