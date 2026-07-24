Suspendido el servicio de cinco líneas de autobuses y cortadas cinco carreteras por los incendios en Madrid

Agencia EFE 24 JUL 2026 - 08:55h.

Tres incendios forestales permanecen activos en la Comunidad de Madrid: uno en Villa del Prado, otro en San Martín de Valdeiglesias y el declarado en Almorox, que han obligado a activar la emergencia nacional en Madrid y en Ávila

Situación crítica por los incendios forestales en España: Interior toma el control operativo en Madrid, con más de 10.000 evacuados, y Ávila

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Cinco carreteras autonómicas se encuentran cortadas al tráfico y cinco líneas de autobús han suspendido sus servicios de forma temporal en la Comunidad de Madrid este viernes debido al avance de los tres incendios forestales que permanecen activos en la región, según ha explicado el Gobierno autonómico.

La Comunidad de Madrid vive una situación complicada, con tres incendios activos de extrema gravedad: uno en Villa del Prado, que alcanza a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, que afecta a Pelayos de la Presa, y el declarado en Almorox (Toledo), que se reactivó al mediodía.

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Se mantienen más de 10.000 personas evacuadas y, a estas horas, los incendios no están perimetrados ni controlados, tal y como ha informado el servicio de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Se espera que el viento de la jornada pueda complicar las labores de extinción.

Ante esto, y después de una petición de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado esta noche la emergencia de interés nacional tanto en la Comunidad de Madrid, como en la provincia de Ávila.

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Cinco carreteras autonómicas cortadas al tráfico

A estas horas, permanecen cortados al tráfico en ambos sentidos dos tramos de carreteras autonómicas en Villa del Prado, la M-507 y la M-540. En la M-507, el cierre afecta desde el punto kilométrico 27,5 hasta el 36, entre Villa del Prado y la intersección con la N-403. También se encuentra cerrada la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite provincial con Toledo.

En San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, la evolución del incendio ha obligado a realizar un corte total de la M-501 entre los kilómetros 50,7 y 59,4, a la altura de San Martín de Valdeiglesias. También permanece completamente cerrada la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, en Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

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Además, en la M-501, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, está cortada la circulación en sentido creciente entre los kilómetros 43,5 y 50,7. En Loeches, como consecuencia del incendio registrado en esta localidad, permanece cortada una de las vías de servicio de la M-206, entre los kilómetros 5 y 6, en el tramo Loeches-San Fernando de Henares.

El Gobierno regional mantiene movilizados 35 profesionales de Carreteras y de las empresas de conservación en las zonas afectadas, que permanecen sobre el terreno para atender las incidencias, vigilar el estado de las vías y facilitar su reapertura en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan.

Cinco líneas de autobús dejan de dar servicio este viernes

Como consecuencia de la situación provocada por los incendios y por motivos de seguridad, durante la jornada del viernes también quedará suspendido temporalmente el servicio de las líneas interurbanas 541, 545, 546, 547 y 548, lo que afectará principalmente a los municipios de Cenicientos y Villa del Prado.

Además, la Comunidad de Madrid ha movilizado nueve autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación y traslado de los vecinos de los municipios afectados por los incendios forestales, tal y como ha detallado en una nota de prensa.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras mantiene estos vehículos a disposición del operativo de emergencias para que puedan intervenir de manera inmediata y trasladar a las personas evacuadas hasta los puntos que determinen los responsables del dispositivo, en función de la evolución de los incendios y de las necesidades que puedan producirse.

En Villamanta, permanecen movilizados cuatro autobuses interurbanos, preparados para intervenir de forma inmediata si fuera necesario reforzar las evacuaciones o atender nuevas necesidades de transporte.

En Navas del Rey, la Comunidad de Madrid mantiene otros tres autobuses movilizados y a disposición de los servicios de emergencia para realizar posibles traslados. Además, la línea 551 limitará temporalmente su recorrido y establecerá su cabecera en Navas del Rey.

En Pelayos de la Presa, dos autobuses interurbanos se encuentran ya operativos y están realizando el traslado de los vecinos evacuados hasta Chapinería, de acuerdo con las indicaciones de los responsables del operativo de emergencia.

Se trata de unas modificaciones que se mantendrán condicionadas a la evolución de los incendios y a las indicaciones de los servicios de emergencia.