Redacción Andalucía 25 JUL 2026 - 17:32h.

La JA remite un 'Es-Alert' y decreta el confinamiento de Pinos del Valle

Última hora de los incendios en Madrid y Ávila: cerca de 90.000 evacuados y confinados por los fuegos

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GranadaEl incendio forestal declarado este sábado en Pinos del Valle, Granada, que ha obligado al confinamiento de sus más de 600 vecinos, ha motivado la evacuación, por prevención, de un centenar de personas de un campamento, 73 de ellas menores, mientras que otras dos han sido rescatadas de un cortijo próximo sin daños personales.

La dirección de extinción ha ordenado también el desalojo preventivo de los embalses de Rules y Béznar para asegurar la zona de cara al trabajo de los medios áreos del Infoca que operan en la zona, según el centro coordinador de emergencias 112.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, también director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), amplió a las 13:23 horas de este sábado la fase de emergencia, situación operativa 1, del plan por la evolución del incendio forestal declarado en Pinos del Valle, un núcleo del Valle de Lecrín cuya población, unos 640 habitantes, han sido confinados.

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Hasta la zona del incendio se han movilizado 125 efectivos terrestres, 3 vehículos autobombas, así como helicópteros y aviones de carga en tierra y anfibios.

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Por otro lado, se ha cortado al tráfico la GR-3204 entre los kilómetros 7,500 y 9, en ambos sentidos en El Pinar-El Valle, a causa del fuego.