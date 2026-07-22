Alberto Rosa 22 JUL 2026 - 17:01h.

El fuego arrasó con su coche, su moto y sus herramientas de trabajo y ahora pide ayuda económica para poder volver a trabajar

Entregan a las familias los cuerpos de otros tres fallecidos en el incendio de Los Gallardos, en Almería

Compartir







El incendio de Los Gallardos, en Almería, acabó con 7.043 hectáreas quemadas y con la muerte de 13 personas que intentaron escapar de las llamas. La tragedia dejó también una profunda huella por las pérdidas materiales de muchos vecinos que ahora deben empezar de cero.

Es el caso de Rubén González, vecino de Bédar, electricista y fontanero, al que el fuego le cambió su vida en cuestión de minutos. Cuando Rubén vio su casa rodeada de una lengua de fuego, salió corriendo para salvar a sus animales. Consiguió ponerlos a salvo y también pudo salvar su vida, pero el fuego se llevó su coche, su moto y las herramientas con las que llevaba años trabajando.

Desde entonces, este joven electricista ha tenido que cancelar trabajos y decirle a sus clientes que, por el momento, no puede atenderles. “Es una situación muy dura, porque siempre he vivido de mi oficio y de mis propias manos”, cuenta. Por eso, ha decidido abrir una campaña solidaria para pedir ayuda económica que le permita volver a trabajar cuanto antes.

“No quiero que esta campaña dé pena. No quiero dar lástima. Quiero volver a trabajar”, aclara. “Por eso he decidido pedir ayuda. No para vivir de ella, sino para volver a ganarme la vida con mi trabajo”, añade el joven electricista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los fondos de la campaña se destinarán a recuperar las herramientas y los equipos que necesita para trabajar. Entre ellos, un generador eléctrico, herramientas eléctricas profesionales, equipos de medición de corriente y diagnóstico eléctrico, instrumentos especializados para trabajos de electricidad y fontanería, algunos con un coste superior a 800 euros, y material básico para poder realizar instalaciones y reparaciones con seguridad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Cada aportación me acercará a recuperar mi profesión y a volver a trabajar cuanto antes”, señala el almeriense. La campaña está impulsada a través de Fundación Donio, una plataforma europea de donaciones, bajo el título ‘Ayudemos a Rubén a volver a empezar tras el incendio en Almería’. Los fondos recaudados se destinarán exclusivamente a la compra de herramientas y equipos profesionales para que pueda volver a trabajar como electricista y fontanero.