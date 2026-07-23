El viento ha provocado que se volaran sombrillas y hasta tablas de paddle surf

'Trenes de olas de calor': la Aemet avisa del nuevo patrón de los veranos en España

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El fuerte viento ha sorprendido este 23 de julio a los bañistas de varias playas de Cádiz. En concreto, han sido los usuarios de Camposoto, La Barrosa o La Caleta los que han visto como su día de playa se ha visto interrumpido por un vendaval que ha durado apenas unos minutos.

En los vídeos compartidos en redes sociales se puede apreciar el momento de tensión que han vivido los bañistas con sombrillas volando y personas buscando refugio para protegerse de la arena y los objetos desplazados por las rachas de viento.

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La culpable ha sido una manga de viento, un fenómeno habitual en el Golfo de Cádiz. Este tornado ha desatado el pánico durante unos minutos en varias playas gaditanas en torno a las 12:30 horas. El Observatorio de San Fernando registró una racha máxima de 52,9 kilómetros por hora.

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La Aemet ha recogido el cambio brusco a partir de la gráfica de las rachas de viento en las últimas horas en Cádiz capital y en San Fernando. En otros puntos como Los Caños de Meca, los usuarios señalaban que durante todo la mañana la marea tenía un comportamiento poco habitual con continuas subidas y bajadas de la marea.

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Según han relatado a Europa Press algunos usuarios que se encontraban en la playa de Sancti Petri "la gente se ha asustado porque de repente han volado sombrillas que han terminado en medio del agua y hasta las tablas de paddle surf, se ha empezado a correr porque se formó como una ola de arena".

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Asimismo, han indicado que "rápidamente la gente de Cruz Roja colocaron la bandera roja y empezaron a correr por todos sitios avisando para que la gente se saliera del agua".

Un efecto similar ha pasado en la playa de Camposoto, donde también ha habido "susto, porque de repente se puso todo gris nublado, el mar agitado, el viento fuerte y sombrillas volando". De todas formas, según han señalado, "no duró mucho, aunque fue un poco desconcertante".