El origen del fuego sería una imprudencia grave por empleo de maquinaria pesada en esta zona donde estaba totalmente prohibido su uso

Última hora de los incendios en Madrid y Ávila: cerca de 90.000 evacuados y confinados por los fuegos

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ÁvilaLa Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como autores del incendio forestal de Burgohondo (Ávila), que deja por el momento 38.000 afectados: 8.000 confinados y 30.000 desalojados.

El origen del fuego sería una imprudencia grave por empleo de maquinaria pesada en esta zona donde estaba totalmente prohibido su uso.

Según la investigación realizada por el Seprona de la provincia de Ávila, los dos investigados provocaron unas chispas al usar esta maquinaría que habría sido el origen del fuego.

Un delito de incendio forestal y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente

Estos trabajos se estaban realizando en días en los que la Junta de Castilla y León había decretado la prohibición del uso de maquinaria cuyo funcionamiento pudiese generar fuego en el monte.

Además, carecían de autorización administrativa para estos trabajos e incumplían la orden que regula los medios de extinción que deben de llevar la maquinaria cuyo funcionamiento pueda causar chispas.

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A estas personas se les atribuye un delito de incendio forestal, así como otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con los agravantes de que el incendio afecta a zonas próximas a núcleos de población o lugares habitados y perjudica gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

Las diligencias policiales junto con los informes técnicos se remitirán a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía Provincial de Ávila.