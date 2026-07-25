La evolución de los incendios, pendiente del viento: seguirá soplando con fuerza esta tarde y aflojará en la entrada al domingo

Última hora de los incendios en Madrid y Ávila, última hora

Compartir







Ahora mismo hay 48 incendios activos en todo el territorio nacional. A los incendios de Madrid y Ávila se suman el de Cerro Muriano, en Córdoba, que ha obligado a desalojar a 200 personas tras la quema de un camión; el de Valdesamario, en León, que continúa activo; y el de Julve, en Teruel, donde los trabajos de extinción se están viendo complicados, aunque se ha conseguido frenar su avance.

Hay mucha impotencia ante unas llamas que parecen imparables e ingobernables, con la prioridad puesta en todo momento en salvar vidas. Y todos los ojos están puestos en el viento, que sigue soplando con fuerza.

PUEDE INTERESARTE Sanidad pide evitar estar al aire libre y usar mascarilla en zonas cercanas al incendio en Madrid

Las rachas de viento ya han alcanzado los 50 kilómetros por hora

Según explica este sábado Núria Seró desde el plató de 'Informativos Telecinco', lo previsible es que el viento continúe soplando con intensidad durante esta tarde, aunque la previsión apunta a que irá perdiendo fuerza durante la noche.

PUEDE INTERESARTE Las recomendaciones de Protección Civil por los incendios en Madrid: mascarilla FFP2 y ventanas cerradas

"Sí es verdad que hoy ha cambiado el rol de los vientos; sopla viento del norte y está haciendo que ese penacho vaya ahora mismo hacia Toledo. Se puede ver en las imágenes del satélite esa evolución del penacho", explica Seró.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La jornada ha empezado con ese humo que llegaba hasta Soria y Pamplona, pero con el rol de vientos vemos cómo va bajando hacia abajo. Ahora mismo está llegando ese humo y también esa ceniza a Toledo", añade la periodista.

Las rachas de viento ya han alcanzado los 50 kilómetros por hora. La atención está puesta ahora en su evolución a lo largo de la jornada: "El viento va soplando de componente norte, pero va cambiando un poco hacia el noroeste. En general, es norte, con esas rachas que aún podrán ser fuertes esta tarde. No será hasta la madrugada cuando ya será flojo", explica Seró.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Más de 2.700 efectivos trabajan en los incendios de Madrid y Ávila

El Gobierno central mantiene desplegados 2.737 efectivos, 426 medios terrestres y 21 medios aéreos para hacer frente a los grandes incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila. La Unidad Militar de Emergencias (UME) concentra el mayor dispositivo, con 1.201 intervinientes y 405 medios terrestres, mientras que la Guardia Civil participa con 1.085 agentes, 60 vehículos y dos helicópteros. A ellos se suman 220 agentes de la Policía Nacional y otros 110 efectivos de Protección Civil.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha movilizado además a 103 personas, integradas en cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), junto a 11 aviones, ocho helicópteros y una Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP). En el dispositivo participan también 18 investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que asesoran a los servicios de emergencia en la gestión de los incendios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado este sábado el apoyo de la Unión Europea a los efectivos que combaten los incendios de Madrid y Ávila y ha destacado la "valentía" de quienes luchan contra las llamas, así como su solidaridad con las personas evacuadas.

España solicitó el viernes la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea a petición de la UME. Grecia e Italia han ofrecido dos aviones Canadair CL-415 cada uno, mientras que el programa europeo de imágenes por satélite Copernicus está proporcionando mapas de emergencia para apoyar la respuesta. Von der Leyen ha señalado que cuatro aviones de la flota de protección civil rescEU llegan este sábado a España, mientras otros cinco aviones y dos helicópteros están desplegados en Francia.