Redacción Andalucía 25 JUL 2026 - 19:30h.

La agresión se produjo el pasado miércoles cuando la víctima regresaba a casa tras finalizar su jornada laboral

Recibió varios golpes en la cabeza con una piedra de grandes dimensiones

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MálagaUn hombre de 40 años ha ingresado en prisión acusado de homicidio en grado de tentativa tras presuntamente intentar acabar con la vida de su expareja en la localidad malagueña de Benamocarra.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles 22 de julio cuando la víctima de 30 años regresaba a casa tras finalizar su jornada laboral. El detenido la habría abordado cuando intentaba entrar en el domicilio, momento en el que la golpeó en la cabeza, en reiteradas ocasiones, con una piedra de grandes dimensiones.

Auxiliada por los vecinos

Según ha adelantado el Diario Sur, los gritos de la joven alertaron a los vecinos, quienes acudieron en su ayuda para socorrerla. Entre ellos, se encontraba su madre. "Quedó malherida, semi inconsciente y sangrando abundantemente", por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Comarcal de la Axarquía.

Un amplio dispositivo permitió la localización del presunto agresor. Una vez detenido, llegó a indicar a los agentes que "la tenía que ver muerta".

Breve relación

Víctima y agresor habrían mantenido una breve relación a la que ella decidió poner fin el pasado mes de mayo pese a la oposición de él.

El hombre portaba una pulsera telemática por una orden de alejamiento respecto de otras personas, según ha publicado 'Málaga Hoy'.