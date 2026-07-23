Un hombre de 59 años se encuentra detenido y herido tras ser agredido por su hijastro cuando estaba pegando a su pareja

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

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OviedoLa Policía ha detenido en Oviedo, Asturias, a un hombre que sufrió la agresión de su hijastro cuando, supuestamente, agredía a su pareja. Al parecer y según ha informado 'La Nueva España', la agresión del joven a su padrastro se ha producido cuando, presuntamente, el hombre estaría pegando a su pareja, madre del joven.

El hombre de 59 años ha resultado herido de gravedad "después de que su hijastro le agrediese con una barra de hierro para proteger a su madre cuando, supuestamente, estaba siendo agredida por su pareja", indica el medio de comunicación anteriormente citado.

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La detención y el traslado al hospital del hombre

Las agresiones habrían ocurrido durante la noche de este pasado miércoles 22 de julio. Sobre las 22:10 horas de la noche el servicio de emergencias de Asturias recibió una llamada en la que denunciaba la agresión. Justo en ese momento, se movilizó un despliegue de efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios.

Los primeros en llegar a la vivienda fueron varios agentes de la Policía Nacional que encontraron herido al hombre de 59 años y solicitaron la presencia médica.

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Fue entonces cuando el centro coordinador "movilizó hasta General Elorza una UVI móvil, cuyo equipo médico atendió al herido en un primer momento en el propio lugar de los hechos para estabilizarlo antes de proceder a su evacuación al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)", recogen desde 'LNE'.

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Una vez trasladado al centro hospitalario, la Policía Nacional recabó pruebas y testimonios para investigar el caso.

Además, el joven que habría agredido a su padrastro para proteger a su madre ha sido trasladado hasta las dependencias policiales para tomarle declaración.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.