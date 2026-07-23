Agencia EFE 23 JUL 2026 - 08:55h.

La mujer se encuentra hospitalizada en la UCI en estado grave, aunque, en principio, no se teme por su vida

El hombre ha sido acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa

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Un hombre de 44 años ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra este miércoles en La Canonja, Tarragona, por presuntamente apuñalar a su pareja. La mujer se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave, tal y como ha informado a EFE la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar en torno de las diez de la mañana en el interior de la vivienda de la pareja, situada en la calle Escultor Martorell de este municipio tarraconense. Se trataría así de un nuevo caso de violencia de género dentro de este mes de julio negro para la violencia machista en España.

El hombre ha agredido a su mujer propinándole múltiples cuchilladas

Los Mossos d’Esquadra han comunicado que el hombre ha apuñalado a su mujer y le ha causado heridas de "extrema gravedad". Los vigilantes municipales han sido los primeros en acudir al domicilio y han retenido al agresor hasta que ha llegado la Policía autonómica.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a la mujer y la ha traslado al hospital, donde permanece en la UCI del Hospital Joan XXIII de Tarragona, aunque, en principio, no se teme por su vida.

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El hombre, que ya cuenta con 14 antecedentes, ha sido acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, al utilizar un arma blanca para herir a su pareja.