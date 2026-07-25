Los Bomberos descubrieron los cuerpos tras recibir un aviso por un incendio en la vivienda

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MichiganOcho personas fallecidas, entre ellas seis niños, han sido hallados con heridas de bala en una vivienda en Grand Haven, Michigan, en el noreste de Estados Unidos, donde previamente se había alertado de un incendio, según han confirmado las autoridades locales.

Según Jake Sparks, sheriff del condado de Ottawa (provincia canadiense fronteriza con Estados Unidos), la investigación se presenta por el momento como "complicada", y ha confirmado que los bomberos acudieron a la zona por la mañana tras recibir alertas de humo, aunque no pudieron localizar ningún incendio en la vivienda. Varias horas después, ha asegurado, los bomberos regresaron tras recibir avisos de humo blanco saliendo de la misma zona.

Seis niños de entre 5 y 15 años

"Cuando entraron, se dieron cuenta de que había varias personas fallecidas dentro de la casa", ha confirmado Sparks en declaraciones a los medios de comunicación.

Las autoridades han confirmado que en el interior se han encontrado ocho personas en total, entre ellas seis niños de entre 5 y 15 años, aunque todavía no han sido completamente identificados. Se cree que todos los fallecidos pertenecían a la misma familia.

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"Aún no se han determinado las causas de la muerte", ha declarado Sparks, aunque se baraja la posibilidad de que el incendio haya sido provocado intencionadamente posterior a un posible homicidio o suicidio. Aunque, ha recalcado, "la investigación se encuentra en una etapa temprana".