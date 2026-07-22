El creador de contenido permanece prófugo de la justicia y declarado “en rebeldía” por la justicia libanesa

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Georges Dib, más conocido en redes como Dr. Food, uno de los creadores de contenido más importantes de Líbano, ha sido condenado a cadena perpetua con trabajos forzados por delitos relacionados con la producción y el tráfico de drogas.

La sentencia, recogida por ‘Al Jazeera’ y ‘The new arab’, señala que el influencer, con más de 8,7 millones de seguidores en TikTok y dos millones en Instagram, formaba parte de una red de contrabando y tráfico de drogas junto a otros acusados “de varias nacionalidades”, que también fueron condenados a la misma pena, incluido el pago de una multa de 120 millones de libras libanesas (1.175 euros).

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La sentencia fue dictada el pasado mes de marzo por el Tribunal Penal del Monte Líbano, aunque su contenido no trascendió hasta el 16 de julio. Según ‘The New Arab’, una fuente señaló que el creador de contenido se encontraba escondido, motivo por el que el fallo fue emitido en ausencia.

El medio ‘Al Jazeera’ señala que el Dib estaría fuera del país. Mientras que permanece prófugo de la justicia y declarado “en rebeldía”, Dr, Food ha reducido significativamente su actividad en redes sociales y ha desactivado los comentarios en la mayoría de sus publicaciones.

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La investigación apunta a que la red habría utilizado productos vinculados a la marca Dr. Food para ocultar droga y enviarla fuera del Líbano. En concreto, las autoridades investigan el hallazgo de hachís escondido en envases de productos alimentarios, como cajas de chocolate y paquetes de galletas. El caso se inició en 2023 durante una operación policial que derivó en una redada en la que se incautaron más de 820 kilos de hachís.