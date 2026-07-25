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Un muerto en el incendio declarado este sábado en un barranco en Manises, Valencia

Un muerto en el incendio declarado este sábado en un barranco en Manises, Valencia
Un muerto en el incendio en Manises, Valencia. Europa Press
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ValenciaUn hombre ha sido hallado muerto en un coche mientras se trabajaba en un incendio declarado este sábado en una zona de barranco del término municipal de Manises (Valencia), ha informado el Ayuntamiento de la localidad a través de la red social X.

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El cuerpo fue hallado por los equipos de extinción

Al parecer, el cuerpo fue hallado por los equipos de extinción que trabajaban en el incendio, ya perimetrado.

Además, según las fuentes, hay otras cinco personas hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras.

En el operativo de extinción del incendio, que se ha registrado en una zona próxima a edificaciones, han participado cuatro medios aéreos y seis dotaciones de bomberos del Consorcio, un sargento, y cuatro BRIFO (Brigadas forestales del Consorcio). Asimismo, han intervenido un coordinador forestal y un oficial del Consorcio y dos unidades de la Generalitat. El fuego ya está estabilizado.

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