La presidenta ha reclamado "no enfrentar a los pueblos" porque "no ayuda nada"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este domingo el inicio de una "recuperación inédita" de las zonas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste, con un plan integral que incluye la reparación de más de 100 kilómetros de carreteras, ayudas a los ganaderos y la evaluación de los daños, mientras el fuego continúa activo.

Tras acompañar a los Reyes en su visita al centro de acogida de evacuados de Villamanta, Ayuso ha defendido que el Ejecutivo madrileño no esperará a la extinción definitiva del incendio para comenzar la reconstrucción y ha reclamado "no enfrentar a los pueblos" porque "no ayuda nada". "No empiecen con guerras innecesarias en estos momentos porque la gente no se lo merece", ha subrayado. En un momento de su intervención, Ayuso se ha emocionado visiblemente, lo que ha provocado un aplauso de los vecinos y autoridades presentes.

Ayuso ha agradecido la ayuda frente "al mayor incendio de nuestra historia"

La presidenta madrileña ha recalcado que "Madrid nunca para" al recordar "la experiencia en todo" del Gobierno regional en la recuperación tras la DANA, la borrasca Filomena y la pandemia, episodios en los que, según ha destacado, se reconstruyeron en tiempo récord puentes, carreteras, viviendas e infraestructuras.

Así, ha detallado que "bomberos, agentes forestales, policías locales, la UME, cientos de voluntarios están atacando sin descanso al mayor incendio de nuestra historia". "Pero en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya estamos trabajando para una recuperación lo más rápida posible. Antes de que se apague el fuego, nuestra obligación es pensar ya en ese escenario, en la recuperación", ha indicado.

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Asimismo, ha destacado que el Gobierno regional ya está evaluando los daños en viviendas, infraestructuras y terrenos para actuar "de manera rápida", como hizo en anteriores catástrofes. Según los primeros datos, hay al menos 43 viviendas destruidas por completo y otras 300 con importantes daños, aunque ha advertido de que esa cifra "se va a elevar enormemente".