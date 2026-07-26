Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

Última hora de los incendios en España: los reyes visitan esta mañana en Villamanta a desplazados por el fuego de Madrid

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ÁvilaEl presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que su Gobierno se personará como acusación contra el causante del incendio originado en Burgohondo (Ávila), provocado por "imprudencia".

Así lo ha anunciado durante una atención a medios junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, entre otras autoridades, desde el Puesto de Mando Avanzado (PM) de Navaluenga.

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La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha investigado a una segunda como presuntas autoras del incendio forestal registrado en Burgohondo. La investigación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Ávila ha determinado que el fuego se originó por una chispa provocada por el empleo de maquinaria pesada en una zona donde su uso estaba totalmente prohibido.

Los incendios forestales han quemado más de 152.000 hectáreas en lo que va de año, seis veces más que en 2025

Los 32 grandes incendios forestales registrados en España en lo que van de año han afectado a 152.678 hectáreas, frente a las 24.133 que se calcinaron en el mismo periodo de 2025, lo que significa multiplicar por seis la cifra.

Así lo ha trasladado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una nueva actualización de datos, durante la reunión en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).

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Los últimos datos se ofrecieron este sábado, cuando eran 131.113 las hectáreas afectadas desde el inicio del año. En algo más de 24 horas, la cifra de terreno calcinado ha subido en 21.565.