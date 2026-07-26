Hallan un cadáver en la zona donde se busca a María Pereira, la mujer desaparecida hace casi un mes en Vigo

Un particular ha encontrado el cuerpo en rego da Preira, en la parroquia de San Esteban de Negros de Redondela

María Pereira, vecina de Vigo, llevaba desaparecida desde el 29 de junio

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VigoEl cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado este domingo en Redondela (Pontevedra) y podría corresponder al de María Pereira, la viguesa de 75 años que permanecía desaparecida desde el 29 de junio.

El cadáver fue encontrado por un particular en una zona boscosa junto a un regato y un portavoz de la familia ha señalado a EFE que, a falta de la confirmación con la autopsia, "todo indica" que es el de la desaparecida.

Desaparecida desde hace casi un mes

La viguesa, diagnosticada con principio de Alzhéimer, salió de su domicilio en Vigo el lunes 29 de junio para pasear y desde entonces permanecía desaparecida.

La última señal de su móvil, antes de apagarse al día siguiente, la situaba en el barrio de Pazos, en Redondela (Pontevedra), zona en la que también se encontró un pañuelo que le pertenecía.

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Además, las cámaras de seguridad de la estación de servicio de Rande captaron a la mujer ese lunes caminando en dirección a Redondela.

Los familiares y allegados de la desaparecida han organizado desde entonces numerosas batidas para localizarla, la última este mismo sábado.

Aunque buscaron cerca de donde ha sido finalmente encontrada, el punto es de difícil acceso y no llegaron a localizarla, y finalmente el cuerpo fue hallado por un particular.