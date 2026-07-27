Las alarmas se desataron después de que no se presentase en su puesto de trabajo y no pudiesen contactar con él

Las autoridades rastrean su vehículo en busca de cualquier pista sobre su paradero mientras solicitan colaboración ciudadana

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ValenciaLas autoridades solicitan colaboración ciudadana para localizar a Enrique José S. S., guardia civil de 51 años desaparecido desde el 23 de julio de 2026, hace ya cuatro días, en Paiporta, Valencia.

De 1,75 metros de altura y 80 kilogramos de peso, vestía un vaquero corto azul y una camiseta de manga corta blanca la última vez que le vieron, tal como señala el Centro Nacional de Desaparecidos, del Ministerio del Interior, indicando en su descripción física que tiene pelo corto, castaño y liso, ojos azules y constitución física normal.

Las autoridades solicitan colaboración ciudadana para encontrar a Enrique José, desaparecido en Paiporta

Ante cualquier pista sobre su paradero o cualquier información sobre él, llaman a contactar a través de los distintos canales habilitados:

El teléfono 091 de la Policía

El 062 de la Guardia Civil

El correo electrónico colabroacion-cndes@interior.es

Del mismo modo, la plataforma SOS Desaparecidos también ha compartido la alerta solicitando colaboración ciudadana y recordando su número de teléfono y correo habilitado ante cualquier información:

868 286 726

info@sosdesaparecidos.es

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El guardia civil no acudió a su centro de trabajo

Las alarmas se extendieron después de que Enrique José no se presentase en su puesto de trabajo, donde debía reincorporarse. Como recoge el medio Las Provincias, su ausencia y la imposibilidad de contactar con él tampoco por parte de su entorno, activó el protocolo por desaparición.

Tratando de hallar pistas sobre su paradero, buscan también su vehículo, un Volkswagen Polo de color gris y matrícula 4328DKX, según se ha difundido.

Ante la situación, SOS Desaparecidos ha comunicado que se ha activado la red de cajeros automáticos de Euronet ATMs Cajeros España para difundir la alerta de la desaparición de Enrique.