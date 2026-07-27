El cuerpo sin vida de María Pereira ha sido encontrado por un particular en Redondela, Pontevedra

A la espera de la autopsia y del informe forense, todo apunta a que la mujer pudo sufrir una caída tras llegar al lugar desorientada

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Un particular ha localizado este domingo el cuerpo sin vida de María Pereira en rego da Preira, un arroyo situado en la parroquia de San Esteban de Negros, en el municipio pontevedrés de Redondela. A la espera de la autopsia y del informe forense, todo apunta a que la mujer pudo sufrir una caída tras llegar al lugar desorientada.

La vecina de 75 años, residente en Vigo y con principio de alzhéimer, llevaba desaparecida desde el pasado 29 de junio, cuando salió de su domicilio para pasear. A falta de que las pruebas científicas confirmen su identidad, todo apunta a que el cuerpo encontrado es el de María, pues la ropa coincide con la que vestía la mujer antes de desaparecer.

Un mes de búsqueda: familiares y compañeros organizaron batidas con el fin de localizarla

Ese mismo lunes, unas cámaras de seguridad de la estación de servicio de Rande captaron a la mujer caminando en dirección a Redondela, a unos ocho kilómetros de su domicilio.

Además, la familia contaba con una aplicación de geolocalización instalada en su teléfono móvil para localizarla en caso de que la mujer se desorientara en sus habituales paseos. La última señal de su móvil la situaba en el barrio de Pazos, en Redondela (Pontevedra).

Durante las batidas organizadas por sus familiares para localizarla, los voluntarios hallaron en el barrio de Padrón un pañuelo que pertenecía a la mujer, una última pista material que fue clave en la investigación.

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Los restos mortales fueron encontrados en avanzado estado de descomposición y las principales hipótesis apuntan a que la mujer, desorientada, pudo sufrir una caída que derivase en su posterior fallecimiento.