Los hechos se remontan a 2023, cuando un menor de 10 años fue agredido sexualmente por otro menor tutelado

La Generalitat de Cataluña deberá indemnizar con 12.500 euros al menor

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La Generalitat de Cataluña deberá indemnizar con 12.500 euros a un menor que fue víctima de una agresión sexual mientras permanecía tutelado en un centro residencial de la administración autonómica. La antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), sustituida hace un año por la DGPPIA, ha aceptado el pago de esta indemnización después de que el procedimiento judicial concluyera con una condena firme para el agresor.

Los hechos se remontan a agosto de 2023, cuando un menor de 10 años fue agredido sexualmente por otro menor tutelado, de 15 años, en un centro residencial de Barcelona.

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El adolescente reconoció los hechos y aceptó una medida de dos años de internamiento en un centro cerrado de justicia juvenil, según recoge El Nacional.

La Justicia revocó el desamparo del menor

Paralelamente, otro juzgado corrigió la actuación de la Administración catalana y revocó la declaración de desamparo que había motivado el ingreso del niño en ese centro. La magistrada concluyó que la separación de sus padres no estaba suficientemente justificada y acordó devolver la guarda y custodia al padre, una decisión respaldada también por la Fiscalía.

La resolución judicial señala que la DGAIA no respetó los principios de proporcionalidad al retirar la tutela del menor. Entre los argumentos figuraba el diagnóstico de esquizofrenia de la madre, un aspecto que la jueza consideró insuficiente para justificar el desamparo, al constar que seguía tratamiento médico y llevaba años estabilizada.

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La instrucción de la agresión sexual también se vio retrasada porque, según la sentencia, el centro no trasladó al menor para que fuera reconocido por el médico forense. Fue su padre quien realizó ese trámite tras recuperar la custodia. Durante los casi dos años que permaneció tutelado, el niño sufrió los abusos por los que ahora la Generalitat ha aceptado indemnizarle.