Varias patrullas de Protección Ciudadana socorrieron a la mujer, de 43 años, en un descampado urbano del barrio bilbaíno de Iturralde

Investigan una presunta agresión sexual a una menor en las fiestas de Tudela, Navarra

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BilbaoUn hombre, de 26 años de edad, fue detenido este pasado sábado en Bilbao acusado de un delito contra la libertad sexual, tras la denuncia interpuesta por una mujer que declaró haber sido víctima de una agresión sexual, ocurrida en un descampado de Iturralde, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos investigados por la Ertzaintza tuvieron lugar en la mañana de este pasado sábado, en un descampado urbano del barrio bilbaíno de Iturralde. Varias patrullas de Protección Ciudadana adscritas a la comisaría de Bilbao se personaron en el lugar y socorrieron a la mujer, de 43 años, poniendo en marcha el protocolo para víctimas de agresión sexual, y trasladaron a la agredida al Hospital de Basurto.

Localizado horas después

Nada más tener conocimiento de los hechos y con los primeros datos aportados por la víctima, agentes de la comisaría de Bilbao iniciaron las pesquisas pertinentes para tratar de identificar al presunto autor, el cual fue localizado en la tarde de ayer en la capital vizcaína.

La Ertzaintza procedió a la detención de este varón, de 26 años, acusado de un delito contra la libertad sexual por una agresión sexual, y continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se registraron los hechos.

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El detenido fue trasladado a dependencias de la comisaría de Bilbao para continuar con las diligencias policiales y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.