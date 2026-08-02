El hallazgo fue comunicado por una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de O Milladoiro

Según fuentes de los agentes, el octogenario padecía alzheimer y los primeros indicios apuntan a que se desorientó.¡

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A CoruñaUn hombre de 82 años, que desapareció en el mediodía del sábado en una urbanización de Teo (A Coruña), ha sido hallado sin vida en este mismo municipio en el marco del dispositivo de búsqueda activado para localizarlo.

El hallazgo fue comunicado por una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de O Milladoiro en torno a las 04.30 horas de la madrugada del domingo, cuando lo encontraron en el interior de un vehículo. Según fuentes de los agentes, el octogenario padecía alzhéimer y los primeros indicios apuntan a que se desorientó.

Se encontraba dentro de un vehículo

La búsqueda fue iniciada el sábado por la tarde, cuando se presentó la denuncia por su desaparición en la urbanización Campos de Mirabel. Entonces, se articuló un dispositivo conformado por la Guardia Civil y la Policía Local, además de personas voluntarias. Más tarde, se sumaron los drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

Tras un tiempo de búsqueda, las labores finalizaron con un resultado negativo, explica el 112 Galicia. Sin embargo, pasadas las 04.00 horas, fue hallado por las personas que lo estuvieron buscando durante todo el día en un coche estacionado en la parroquia teense de Calo, según precisa la central de emergencias.