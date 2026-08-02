Paula Echevarría ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido tras la muerte de su padre

Paula Echevarría, rota de dolor en el tanatorio tras la muerte de su padre: la dura imagen de su despedida en Candás

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Paula Echevarría ha compartido un nuevo mensaje con sus seguidores tras la muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría Muñiz, a los 76 años. El progenitor de la actriz falleció el pasado jueves 30 de julio a los 76 años. Desde entonces, la familia atraviesa un momento muy complicado.

La actriz se despidió de su padre a través de una carta que le escribió tras su fallecimiento y que publicó en Instagram el pasado sábado. Hoy, Paula Echevarría ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido: "Gracias a todos por el cariño que nos habéis dado estos días, tanto a mí como a mi familia. Nos habéis llenado el corazón de amor".

"Gracias por tirar de él con uñas y dientes", afirma la actriz en su escrito

Paula Echevarría ha tenido unas palabras para todos aquellos que han cuidado a Luis Ángel durante la ultima etapa de su vida: "Y gracias de corazón a toda la gente que cuidó de mi padre durante todo este largo y duro proceso". La actriz ha querido valorar la labor de los sanitarios y del centro de salud de su localidad natal, Candás, en la que vivía su padre y también a otros centros como el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, o la Fundación Hospital Jove, en Gijón.

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La artista ha mencionado a Tania, una trabajadora del centro Polivalente de Candás, "por tirar de él con uñas y dientes". Hasta ahora, se desconocían los problemas de salud que podía tener el padre de la actriz. Paula se encontraba de escapada en Marbella hasta que recibió una llamada de su familia comunicándole el grave estado de salud de su padre.