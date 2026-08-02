El siniestro en el que murió el joven ocurrió a las 21:30 horas en la CM-4002 en Cebolla tras salirse su coche de la vía

En el otro accidente a las 4:02 horas, también por salida de la carretera CM-4059 en Nambroca, la conductora falleció

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ToledoUn joven de 26 años y una mujer de 29 murieron este 2 de agosto al producirse dos accidentes de tráfico distintos, registrados en la provincia de Toledo, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

En el primer siniestro vial, tal y como han trasladado a EFE esas fuentes del servicio de emergencias, el conductor se salió de la carretera CM-4002, cuando circulaba junto al pueblo de Cebolla, en el kilómetro 9, a las 21:30 horas.

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Como consecuencia del desvío, quedó atrapado en el interior del turismo y allí perdió la vida, pues los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle ya. También acudieron agentes de Guardia Civil y bomberos de Talavera de la Reina para liberar el cuerpo.

En el otro accidente, también salida de vía

Sobre el segundo suceso, se produjo más tarde, a las 4:02 horas de la madrugada en la carretera CM-4059, en el término municipal de Nambroca, kilómetro 3. La conductora igualmente se salió de la calzada.

Tras quedar atrapada dentro de su vehículo, falleció sin que los médicos pudiesen recuperarla ya, sino solo certificar su pérdida. Acudieron a su rescate bomberos de Toledo y guardias civiles.