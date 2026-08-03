Ubicado en el número 52 de la calle García de Paredes del distrito madrileño, en total 15 personas tuvieron que ser desalojadas por el fuego

También los vecinos de un edificio colindante se vieron afectados y sufrieron un desalojo

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MadridUn aparatoso y voraz incendio declarado en la última planta de un edificio de viviendas del madrileño barrio de Chamberí ha obligado al desalojo de los residentes ante el rápido avance de las llamas, que avanzaron hasta colapsar la estructura de madera del tejado.

Ubicado en el número 52 de la calle García de Paredes del distrito madrileño, en total 15 personas tuvieron que ser desalojadas por el fuego en el bloque de siete alturas, aunque afortunadamente ninguna ha resultado herida o intoxicada, según ha informado Emergencias Madrid.

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Un fuego muy virulento que acabó haciendo colapsar la cubierta del inmueble en Chamberí

El fuego ha evolucionado de forma muy rápida y con gran virulencia hasta alcanzar la cubierta del inmueble, que finalmente ha terminado derrumbándose sobre sí misma debido a la intensidad de las llamas.

Para sofocar las llamas y controlar la situación, hasta el lugar se han desplazado un total de 18 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que se han enfrentado a una situación muy compleja: "Cuando han llegado las primeras dotaciones, se ha producido la proyección de las llamas por las ventanas, lo que ha originado que el fuego se desarrollara con mucha violencia y muy rápido", ha explicado, concretamente, el jefe de guardia de Bomberos Madrid Álvaro Macías, quien ha lamentado la propagación a la estructura de madera de la cubierta inclinada del edificio.

En consecuencia, los vecinos del edifico afectado, donde la extinción de las llamas, dado su avance, ha sido muy compleja, no han podido dormir esta noche en sus casas, teniendo que ser realojadas por Samur Social 15 personas. Además, también ha tenido que ser desalojado el edificio colindante al afectado, siendo este el número 54. No obstante, los vecinos ya han regresado a sus viviendas.

Tras lo ocurrido, ahora se investigan las circunstancias que han desencadenado el incendio.