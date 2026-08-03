La tripulación de la aeronave comunicó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca

Alfredo y Ana, los españoles fallecidos en un accidente de avioneta en Perú: un matrimonio de Valladolid, ambos de 52 años

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IcaLas autoridades peruanas ya han identificado a los dos turistas españoles que se encontraban entre los 13 fallecidos en el accidente de una avioneta en Perú. Se trata de un matrimonio de Valladolid. Los dos fallecidos españoles habrían sido identificados como Alfredo Aviles Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años. Asimismo, otros siete serían de nacionalidad italiana, otros dos alemanes y los dos tripulantes peruanos.

Aún se desconocen las causas del siniestro. Las autoridades siguen investigando qué pudo pasar. La avioneta turística accidentada este sábado sobrevolaba las famosas Líneas de Nazca, al sur de Perú. La avioneta se incendió tras el impacto, al poco de despegar, por lo que resultó imposible rescatar a nadie con vida. La tripulación había dado un aviso de emergencia antes de perder contacto con la torre, según indican las autoridades.

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¿Qué se sabe del accidente mortal en el que ha fallecido un matrimonio de Valladolid?

Al parecer, los vuelos habían sido recién reanudados tras una suspensión por viento. La compañía Aerodiana lleva 14 años operando en la zona con avionetas como la siniestrada.

La avioneta despegó del aeropuerto de Pisco alrededor del mediodía para sobrevolar los famosos geoglifos precolombinos. Pero cuando la aeronave se encontraba en las inmediaciones de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación comunicó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca.

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Poco después, se perdió la comunicación por radio. Los equipos de rescate y la Policía Nacional se desplazaron inmediatamente a la zona y confirmaron que el aparato se había precipitado a unos dos kilómetros del aeropuerto de Nazca, sin que se registraran supervivientes.

La avioneta que ha sufrido el fatal accidente

La aeronave siniestrada pertenecía a la compañía Aerodiana. Se trataba de una Cessna Gran Caravan C-208, un modelo de avión monomotor ampliamente utilizado para vuelos regionales y turísticos por su capacidad para operar en trayectos cortos.

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Tenía capacidad para transportar hasta 12 pasajeros, además de los miembros de la tripulación.

El matrimonio de españoles fallecidos, de Valladolid

El matrimonio fallecido era residente en Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Según ha confirmado el concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana de la localidad, Alfonso González Mozo, y como recoge el medio local 'El Norte de Castilla'.

El concejal ha señalado que el matrimonio realizaba un viaje especial todos años y que ambos tienen una hija en común de 21 años.