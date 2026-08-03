El ministerio de Interior de Marruecos subraya que seguirán comprometidos "a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales"

Las barreras de contención instaladas por el Gobierno en Ceuta ya están "plenamente" operativas

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CeutaCuatro días ha tardado Marruecos en romper su silencio tras la última avalancha migratoria. En total, cifra en unas 40.000 las personas que llegaron a la frontera en dirección a la ciudad autónoma de Ceuta y otras 1.135 a Melilla, reconociendo 11 muertos en el territorio, diez de ellos ahogados, durante los últimos acontecimientos que han desatado una nueva crisis migratoria, los cuales achaca a las mafias y la desinformación.

Desentiéndase de toda responsabilidad pese a las imágenes que mostraban la pasividad de su policía fronteriza, el Gobierno marroquí, que en el pasado ha utilizado el flujo de migrantes en su frontera como presión política para España en un territorio cuya soberanía cuestiona, evita la autocrítica. No obstante, subraya que "seguirá siendo, según lo prometido con sus socios, un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales", tal como ha indicado el Ministerio de Interior marroquí.

Marruecos también señala a las mafias y a la desinformación al hablar de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla

Tras días sin dar respuesta, el país magrebí atribuye los hechos a una serie de factores superpuestos: "La explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias".

Coincidiendo con Pedro Sánchez y el ministro de Interior español Fernando Grande-Marlaska en el señalamiento a “las mafias que trafican con seres humanos y engañan a muchos jóvenes”, desde Marruecos apuntan en la misma dirección, aunque se pone de perfil en esta crisis hablando de 11 fallecidos en su territorio; una cifra que se aleja notablemente del total de muertos anunciado por España, con más de 70.

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Tras lo ocurrido, y después de las declaraciones a uno y otro lado, quedan en el aire algunos interrogantes sobre cómo no se detectó antes esta entrada masiva.