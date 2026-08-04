Los asaltantes trataron de robar la cadena que llevaba al cuello la mujer, quien falleció como consecuencia de las heridas sufridas

Detenido un tercer hombre por agredir a un hincha de España durante la final del Mundial en Bilbao

Compartir







La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su presunta implicación en la muerte de una mujer que resultó herida de gravedad tras sufrir un robo en Puente Tocinos (Murcia), suceso por el que ya habían sido arrestadas dos personas.

Según ha informado este martes la Delegación del Gobierno en un comunicado, los hechos se produjeron el 11 de noviembre del pasado año, cuando los asaltantes trataron de robar la cadena que llevaba al cuello la mujer, quien falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

Las investigaciones, llevadas a cabo por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, condujeron en marzo a la detención de un hombre por un presunto delito de homicidio, y de una mujer, investigada por encubrimiento.

Pero los agentes prosiguieron con las pesquisas para determinar la participación de otras personas en los hechos y, según el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el tercer detenido, dado a conocer este martes, sería el conductor de una motocicleta utilizada para cometer el robo con violencia. El hombre fue capturado el 24 de julio y, tras su puesta a disposición de la autoridad judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.