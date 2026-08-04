El denunciante ha subido a las redes sociales un vídeo donde se puede ver el incidente que ocurrió el día del Mundial

Detenidos dos hombres en Bilbao por agredir a un joven durante la final del Mundial entre España y Argentina

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BilbaoLa Policía Nacional ha detenido este lunes a un tercer implicado en los incidentes del día de la final del mundial de fútbol en Bilbao, por el ataque a un hombre que llevaba una bandera española. Según han informado fuentes de ese cuerpo policial, una persona muy conocida porque trabaja para un medio digital ha denunciado ante la Policía Nacional haber sufrido una agresión aquella tarde de la final en Bilbao.

El denunciante, que se identifica en redes sociales como "periodista combativo", ha subido un vídeo en el que se le ve ataviado con una bandera española aproximándose a un grupo de jóvenes de colectivos vinculados a la izquierda abertzale, que esa tarde se manifestaban en contra de la selección española.

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Los manifestantes le gritaban su nombre y lo llamaban "nazi"

En la grabación se escucha cómo los manifestantes le gritan su nombre y le llaman "nazi", mientras agentes de antidisturbios de la Ertzaintza le aconsejan que no se acerque más y que no entre "en provocaciones".

En un momento, uno de los manifestantes se dirige hacia el hombre con la bandera española y le propina una patada, razón por la que ha presentado denuncia.

La Policía Nacional ha arrestado ayer en Bilbao por ese ataque a un hombre de 47 años, como autor además de un presunto delito de odio y coacciones, han informado a EFE las mismas fuentes.

Se trata de la tercera detención por estos incidentes

Este arresto es el tercero de dicho cuerpo policial con relación a los incidentes en la capital vizcaína el día de la final del Mundial de fútbol, que disputaron el pasado 19 de julio España y Argentina.

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A los otros dos detenidos, ambos de 29 años, se les relaciona con una agresión a un joven que llevaba la camiseta de la selección española y se les investiga como presuntos autores de delitos de odio, además de desordenes públicos y lesiones.

Ambos quedaron en libertad provisional tras pasar ante un juzgado de guardia, con obligación de comparecer cuando fueran citados.