El hombre colocó varias banderas en el puente antes de lanzarse al vacío

El hombre, de 44 años, escaló la torre norte del puente, por el lado de Manhattan y se lanzó ante la mirada de decenas de personas

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Un hombre de 44 años, se lanzó desnudo, este domingo, desde el puente de Brooklyn, en Nueva York, usando una mochila de reparto sobre la cabeza a modo de paracaídas. El imprudente, identificado como Galymzhan Abaildayev, ha sobrevivido al vuelo de unos 85 metros y tuvo que ser hospitalizado, según han publicado medios estadounidenses.

El salto del hombre, que se enfrenta a varios delitos, ha quedado grabado en varios videos que se viralizaron en la red social X y que fue rescatado por agentes de la Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York.

La policía neoyorquina fue alertada el domingo por la tarde de que un hombre con una mochila, estaba escalando el puente de Brooklyn, con 143 años de antigüedad. Al llegar a la cima se desnudó y saltó desde lo alto de la torre al East River ante la mirada de cientos de viandantes que presenciaban la escena.

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El hombre colocó varias banderas en el puente antes de lanzarse al vacío

Galymzhan Abaildayev colocó varias banderas en la parte superior del puente antes de desnudarse y lanzarse al vacío. Una de las banderas era la de Kazajistán y otra parecía una manta con distintas inscripciones y mensajes de los que se desconoce su significado. Después de ser rescatado fue trasladado a un hospital de la ciudad de Nueva York, donde se encuentra en condición estable.

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Abaildayev se enfrenta cargos por imprudencia temeraria, vandalismo con grafitis, exhibicionismo público, allanamiento de morada y alteración del orden público, según informó el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado