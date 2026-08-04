La menor de 13 años que ha muerto en un accidente de caravana en la AP-7 junto a su perro era una de las mayores promesas de Agility nacional

Eva y su perro murieron tras ser arrollados por un camión en la AP-7 a la altura de Benicassim

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BenicassimEl municipio valenciano de Sagunt se encuentra totalmente conmocionado desde que el sábado 1 de agosto se conociese la noticia de la muerte de Eva, una vecina de la localidad de tan solo 13 años. La menor falleció el pasado sábado 1 de agosto en un brutal accidente de tráfico cuando viajaba en autocaravana junto a su familia.

Los vecinos de Sagunt siguen sin poder asimilar la noticia de la muerte de la pequeña que era una de las jóvenes promesa de Agility, una disciplina deportiva en la que el perro y dueño deben completar un recorrido de obstáculos con rapidez y precisión en el menor tiempo posible. Precisamente, Eva ha fallecido en este accidente de tráfico cuando se dirigía hasta Barcelona para competir junto a su perro Pan, que también ha muerto en la colisión en la AP-7.

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El accidente en el que han fallecido Eva y Pan

El accidente mortal en el que falleció la pequeña ocurrió tras sufrir un pinchazo la caravana en la que viajaba junto a su familia. Cuando el vehículo estacionó en el arcén para arreglar la rueda de la autocaravana, un camión en la AP-7, a la altura de Benicàssim, les arrolló, según informaba el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los servicios sanitarios recibían el aviso sobre las 12.15 horas que les alertaba del accidente en la AP-7, a la altura del kilómetro 422, dirección Tarragona. Hasta el lugar se movilizaron una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería.

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En la autocaravana viajaban cuatro personas y el perro de Eva, que también fallecía en el accidente de tráfico. Tras la colisión, una mujer de 48 años y una menor de 15 años que viajaban junto a Eva y su perro tuvieron que ser trasladadas al Hospital General de Castellón por politraumatismos. Por su parte, en el camión viajaba un hombre que resultaba ileso y no necesitaba asistencia.

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Reacciones a la muerte de Eva y de Pan

Nada más conocerse la noticia, los vecinos de Sagunt y los seguidores del Agility han quedado realmente conmocionados. Desde la Real Sociedad Canina de España se ha querido rendir homenaje a la pequeña Eva y a su perro a través de redes sociales. Con un sentido comunicado, desde la RSCE se ha querido mandar todo el apoyo y la fuerza a la familia y a los amigos de esta adolescente de 13 años que ha fallecido en este accidente de coche.

"Hay noticias que nunca quisiéramos tener que compartir. Con enorme tristeza despedimos a Eva Miravet Muñoz, una joven deportista de Agility que formaba parte de nuestra gran familia RSCE y que, hace apenas unas semanas, representó a España en el Junior Agility Open (JAO), el campeonato internacional para jóvenes guías organizado por la FCI y celebrado del 10 al 12 de julio en Mannheim (Alemania), donde compartió pista, ilusión y sueños junto a Pan", comienza el comunicado.

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Justo después la Real Sociedad Canina de España destacaba la pasión de la joven por esta disciplina y, también, tenía unas palabras para su perro: "Nadie podía imaginar que aquellos momentos de felicidad se convertirían en un recuerdo tan valioso y tan doloroso. Hoy sentimos que se ha ido una de los nuestros. Una deportista que compartía nuestra pasión por el perro, el deporte y los valores que nos unen como comunidad. Su compañero Pan, también se lo llevó el accidente".

"Desde la Real Sociedad Canina de España queremos trasladar nuestro más profundo cariño y nuestro sentido pésame a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros y a toda la comunidad del Agility. Compartimos vuestro dolor y os acompañamos de corazón en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Eva. Tu sonrisa, tu pasión y tu amor por este deporte permanecerán para siempre en la memoria de la gran familia de la RSCE", termina apuntando la RSCE.