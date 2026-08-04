“No, Marruecos no. No, Marruecos no”, insistía el menor, que estaba solo y temía la expulsión en la frontera de Ceuta

Marruecos asegura que alertó a España días antes de la avalancha de migrantes en Ceuta

Compartir







CeutaDesesperado, llorando y entre reiteradas súplicas, un niño de 12 años rogando a un legionario que no le devuelvan a Marruecos se ha convertido en uno de los protagonistas de las últimas imágenes de la crisis migratoria en Ceuta. El pequeño, que no dejaba de insistir, se encontraba solo, sin ningún familiar, y lloraba ante la incertidumbre y el temor de ser expulsado por los militares.

Nervioso y desconsolado, el menor llegó a aferrarse al legionario que le conducía por el paseo junto a la playa, mirando a sus ojos mientras lloraba, apoyando una mano en su hombro y otra hacia su cuello para rogar insistentemente en su idioma. Conducido hacia la frontera, en su camino no dejó de suplicar una y otra vez hasta que otro militar, –un teniente coronel–, se hizo cargo de la situación recordando que la legislación española no permitía expulsarlo, al encontrarse solo y sin ningún adulto.

La súplica desesperada del menor en Ceuta: “No, Marruecos, no”

“Estaba acompañado, pero lo dejaron solo”, le contaba al alto mando el legionario que le conducía inicialmente. –“¿Acompañado de qué? No. No puede ser”, le respondía el teniente coronel, que cogiendo al niño por el brazo, se lo llevaba resolviendo la situación conforme a la legislación española.

Según informa Cadena SER, el pequeño, instantes previos, no dejaba de repetir una y otra vez la misma frase: “No, Marruecos no. No, Marruecos no”.

Al parecer, varios periodistas fueron testigos de la escena, relatando que a punto estuvo el menor de ser conducido hasta la frontera, siendo que la intervención también de unas mujeres que se encontraban allí e hicieron de traductoras, fue igualmente importante.

“El niño casi no podía articular palabras, se colgaba de la señora y nos miraba”, ha contado el periodista Nicolás Castellano, contando que el teniente coronel paró la operación al enterarse de la situación del menor y lo que estaba ocurriendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Dijo que el legionario se había confundido y que la ley garantiza que un niño solo no puede ser expulsado”, ha contado éste, contando que corrigió al soldado y recondujo lo que estaba pasando.

Después del episodio, un agente de la Guardia Civil se hizo cargo provisionalmente del menor, que posteriormente fue entregado a la Cruz Roja y fue conducido de vuelta al interior de Ceuta.