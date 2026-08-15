Muere un matrimonio de Pontevedra con cinco días de diferencia tras pasar 78 años casados

Paco y Carmen se hicieron novios a los 16 años y se casaron a los 22

Ambos celebraron hace poco su 78 aniversario de boda

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PontevedraFrancisco Soto Pino y Carmen Giráldez González eran un matrimonio veterano del Val Miñor, en el barrio de O Viso, en Nigrán (Pontevedra). Según informa 'El Periódico de Extremadura', él tenía una enfermedad que acabó con su vida y ella murió el viernes "de pena", afirman sus seres queridos.

Paco, que fue agente de seguros de la compañía en Vigo, y Carmen celebraron hace poco su 78 aniversario de boda. Ambos tuvieron un matrimonio feliz y, por eso, ella parece que no soportó la ausencia de su compañero de vida y acabó muriendo de amor. Pero, ¿es eso posible?

Carmen iba a cumplir 100 años el próximo domingo

Estudios publicados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos muestran que el estrés provocado por la pérdida de tu pareja no solo afecta a nivel emocional, sino que tiene consecuencias físicas. El duelo por el fallecimiento de tu compañero o compañera de vida puede producir un debilitamiento de las defensas del organismo, lo que puede provocar que aparezcan enfermedades o dolencias preexistentes. Y, en casos extremos, puede provocar la muerte.

Aunque la edad habrá sido un factor clave. Carmen iba a cumplir 100 años el próximo domingo 16 de agosto, cuatro meses después de que su pareja se convirtiese en centenario el 7 de abril. Tal y como relataron en su última entrevista a 'FARO', nunca se separaron durante sus largas vidas, tan solo durmieron separados cuando Paco pasó por varios ingresos hospitalarios.

Una pareja con mucho amor, aventuras y bailes

Ellos se conocieron desde niños porque vivían a 500 metros de distancia. Carmen en la casa donde después formaron su propia familia en O Viso, en San Pedro da Ramallosa, y Paco en la misma parroquia, pero en el barrio de Mallón. Se hicieron novios a los 16 años y se casaron a los 22. Ninguno de los dos recordaba la fecha exacta porque "había pasado mucho tiempo" pero nunca dejaron de celebrar su aniversario con sus tres hijos, cinco nietos y un bisnieto.

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El vecindario y el Concello de Nigrán les brindaron una fiesta cuando cumplieron las bodas de brillantes, 75 años, en 2023. Carmen y Paco demostraron que el baile lo llevaban en la sangre y deslumbraron con el tango. Se describían como una pareja fiestera porque tenían mucho que celebrar, aunque la vida de Carmen no siempre fue tan alegre. Su madre murió cuando ella tenía solo seis años y a su padre lo mataron los falangistas en 1936, cuando cumplió los 10. 11 meses después, fallecieron los abuelos que la habían acogido.

Tenían almas aventureras: viajaron a Argentina, Brasil, Uruguay y Marruecos. Pero disfrutaron también del turismo por España con el Imserso. Vivieron muchas aventuras, aunque también trabajaron mucho, llegaron a decir en su última entrevista. Carmen y Paco, sin saberlo, se convirtieron en el ejemplo de ese amor que parece sacado de un cuento de hadas.