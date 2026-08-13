Malena Guerra 13 AGO 2026 - 22:23h.

Un equipo de Informativos Telecinco ha patrullado con la Guardia Civil los alrededores de la ciudad de Ceuta.

Las mafias piden 6.000 euros por llevar a la Península mientras Marruecos vacía Castillejos para evitar otro asalto a Ceuta

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Dos semanas después de la avalancha, un equipo de Informativos T5 ha patrullado con la Guardia Civil los alrededores de la ciudad de Ceuta. Estas embarcaciones vigilan los acceso por mar desde Marruecos, pero también persiguen a las mafias que tratan de sacar a migrantes irregulares hacia las costas de Cádiz.

La frontera está blindada, el servicio marítimo desplegado con un barco grande de la Guardia Civil, dos helicópteros sobrevolando, cinco patrulleras y tres lanchas rápidas.

En una de ellas comprobamos la labor del día a día de la Guardia Civil en Ceuta hoy. Román Revillo, sargento primero del Servicio Marítimo de Ceuta, reconoce que "la principal labor teórica y práctica que realizamos con esta embarcación es la prevención de la entrada de inmigrantes por mar".

Señala, pese a los últimos acontecimientos, que "la colaboración con la marina marroquí siempre ha sido muy buena, pero cuando vinieron esa avalancha de personas, ocuparon la parte donde ellos tenáin su base, les arrasaron y nosotros esa labor de guía y de impedir que pasasen fue inútil".

Miles de nadadores arrasaron a los medios marroquíes y la Guardia Civil tuvo que dejar de hacer su labor de contención para hacer la labor humanitaria.

"Cuando viene una avalancha así tan numerosa y tan cerca de costa el intentar realizar un tapón para impedir la entrada habría costado miles de vidas. Entramos en un nivel de concentración muy fuerte para poder estar pendiente de la gente, es que si no en cuanto te desconcentras la gente se va para el fondo".

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La Guardia Civil combina la labor de control con la humanitaria porque también hacen frente a las narcolanchas de las mafias a las que controlan cada día. Y más desde hace dos semanas, para frenar a los que intentan llevar inmigrantes a la Península.