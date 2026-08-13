Muchos de los colombianos afectados por el terremoto denuncian la falta de medios que hay en el país

Colombia se encomienda a Dios tras el terremoto: la oración del jefe de la Policia durante un rescate en medio de los escombros

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El terremoto de Colombia sigue dejando un gran número de víctimas mortales que van aumentando según van retirando escombros. Hay más de 1.000 heridos en el país en una catástrofe que paralizó la vida de muchos colombianos hace solo tres días.

El Gobierno confirmaba que hay un español entre los muertos por el terremoto y que cada vez disminuyen más las posibilidades de encontrar a alguien vivo bajo los escombros, aunque los rescatadores continúan con sus incansables tareas de búsqueda y retirada de todos los enseres derrumbados

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Algunos vídeos que llegan desde la zonas más afectadas son esperanzadores, como la de los equipos de rescate en absoluto silencio hasta que escuchan un teléfono móvil sonar entre los escombros, que es cuando dan la luz verde para poder levantar todo lo antes posible y ver si hay alguien con vida que estaba mandando esa señal.

Denuncian la falta de medios

Los equipos están intensificando estas pruebas de silencio y también los levantes sistemáticos que se encargan de retirar los escombros capa a capa para revisar todos los huecos sin revisar en busca del milagro. Pero el paso del tiempo juega en contra de todos los profesionales que se están dejando la piel en intentar ser lo más rápidos posible.

Los últimos rescates con vida que se han hecho y que han sido comunicados por el Gobierno colombiano son de mascotas que consiguieron sobrevivir. Muchas familias afectadas confiesan haber perdido la esperanza y denuncian la falta de medios y explican que incluso los cadáveres se están pudriendo al no haber neveras en la morgue, también derrumbada.

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El número de fallecidos ha ido aumentando hasta los 265, cuatro días después del potente terremoto en Colombia, mientras avanzan las labores de búsqueda. Las autoridades han informado del incremento de muertos y de heridos, que ya rondan los 3.500, mientras se elevan los desaparecidos.