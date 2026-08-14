La evolución del fuego en la última jornada ha sido más rápida y peor de la esperada: el incendio arrasa ya más de 8.000 hectáreas

Rescate in extremis en el Monasterio de San Juan de la Peña para salvar siglos de historia del patrimonio aragonés de las llamas del incendio de Riglos

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HuescaEl incendio de Peñas de Riglos, en Huesca, continúa avanzando de forma desbocada. Ya ha superado las 8.000 hectáreas arrasadas y en las últimas horas su evolución ha sido mucho más rápida y peor de la esperada. Tanto es así que, de madrugada, la Delegación del Gobierno en Aragón ha tenido que anunciar la evacuación de cuatro nuevos municipios: Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste.

En total, ya son 15 municipios evacuados; los últimos por una “reproducción en la cola del incendio”, que fue declarado el pasado lunes 10 de agosto y continúa muy activo.

Cuatro nuevos municipios evacuados por el incendio de Las Peñas de Riglos

Concretamente, la orden ha sido para nueve personas en Santa María de La Peña, para 44 en Triste, 70 en La Peña Estación y cuatro en Yeste, de acuerdo con esta misma fuente.

Además, ayer, durante la tarde, también se ordenó la evacuación de Santa Cruz de la Serós, con 74 personas; Binacua, con 46; y Osia, con 12. Y junto a ello, se ha confinado también Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca.

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De este modo, en total, las localidades evacuadas hasta el momento son: Bailo, Larués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Ena, Centenero, Botaya, Villalangua, Salinas de Jaca, Alastué, Arbués, Osia, Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste.

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Más de 900 personas desalojadas y el patrimonio del monasterio viejo de San Juan de La Peña en jaque

Con las llamas avanzando sin control, las personas desalojadas son ya más de 900, teniendo algunas de ellas que acudir a las áreas y pabellones habilitados para refugiarse, como el de Ayerbe.

La de ayer fue una jornada especialmente compleja, con una rápida expansión del fuego. Avanzando rápidamente, el incendio cercó el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se aproximó al monasterio nuevo. Ante su amenaza, de hecho, la UME, Seprona y Patrimonio intervinieron al unísono para rescatar in extremis los bienes históricos de lo que se considera todo un símbolo de Aragón.

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Para acceder al monasterio viejo, derribaron una puerta interior y, con una urgente y compleja maniobra, lograron salvar el patrimonio, como ha explicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.