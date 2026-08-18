El pasado mes de mayo el fugitivo y un cómplice intentaron matar a tiros a un tercero en una cafetería de Weil am Rhein

Detenido un prófugo buscado en Francia por tráfico de armas, drogas y blanqueo que intentaba acceder a Melilla

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La Policía Nacional en Ronda, Málaga, ha detenido a un hombre de 29 años, prófugo de la Justicia en Alemania. Sobre el arrestado, de origen turco, pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por intentar matar a tiros a un hombre, en una cafetería de una ciudad alemana.

La Policía ha localizado al huido en Ronda después de que una patrulla lo identificara a bordo de un vehículo que circulaba en sentido contrario en una vía cercana a la estación de autobuses, según ha informado este martes el cuerpo en un comunicado.

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Tras la identificación de los ocupantes, uno de ellos resultó tener una orden de búsqueda para extradición emitida por las autoridades alemanas por tentativa de homicidio, requisitoria que advertía del perfil de "alta peligrosidad" del sujeto y la posibilidad de que fuese armado.

El pasado mes de mayo el fugitivo y un socio de este intentaron matar a tiros a un tercero en una cafetería de la ciudad de Weil am Rhein, en el estado federado alemán de Baden-Wurtemberg, según la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

El prófugo junto a un cómplice trató de matar a un hombre en Alemania

La requisitoria añade que el prófugo conducía un patinete eléctrico y que llevaba de pasajero a un pistolero, que fue quien abrió fuego contra su objetivo, que recibió un disparo en un hombro.

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A continuación, el conductor del patinete extrajo otra arma con la intención de usarla, pero perdió por un instante el control del patinete y desistió de la acción. Finalmente, la víctima fue evacuada a un hospital por las lesiones graves causadas aunque logró salvar la vida.

Una vez practicada la detención en Ronda, el arrestado fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional y se inició el procedimiento de extradición, que ya se ha materializado con su entrega a las autoridades alemanas.