La Guardia Civil detuvo en Roquetas de Mar a un hombre con dos órdenes judiciales pendientes tras un violento forcejeo

Compartir







Un hombre de 33 años ha sido detenido en la locaidad de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería, tras protagonizar un violento incidente durante una actuación de la Guardia Civil en un bar.

El arrestado, sobre quien pesaban dos requisitorias judiciales en vigor, intentó evitar su captura durante un control rutinario, mordió a uno de los agentes e incitó a los clientes de un establecimiento a intervenir para facilitar su huida. Así lo recogen fuentes como 'Diario de Almería'.

Intentó movilizar a los presentes

Durante la intervención, en la que se identificó a alrededor de una veintena de personas, el arrestado trató de escapar y animó a los clientes del local a enfrentarse a los agentes para impedir su detención. La situación derivó en un forcejeo en el que uno de los guardias civiles resultó herido y tuvo que recibir asistencia médica.

Una vez reducido y trasladado a dependencias oficiales, el hombre continuó mostrando una actitud agresiva y lanzó diversas amenazas contra los efectivos que participaron en la actuación. Además, durante el registro realizado en el acuartelamiento se le intervino una navaja que llevaba oculta en una pierna.

Al detenido se le atribuyen delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia grave y amenazas de muerte, que se suman a las órdenes judiciales de búsqueda y detención que ya tenía pendientes.