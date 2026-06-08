El hombre había sido juzgado y condenado en su país por un delito de tráfico de drogas y fue declarado en rebeldía

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La Policía Nacional ha detenido en Maspalomas (Gran Canaria) a un ciudadano francés de 50 años reclamado por las autoridades judiciales de su país por su implicación en un delito de tráfico de drogas. Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el prófugo fue localizado en un hotel del municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde los agentes establecieron un dispositivo que culminó con su identificación y detención el pasado 22 de mayo.

El hombre había sido juzgado y condenado en su país por un delito de tráfico de drogas y fue declarado en rebeldía al encontrarse en paradero desconocido, motivo por el cual se emitió una Orden Europea de Detención y Entrega.

La Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión provisional

Una vez localizado en un establecimiento hotelero del municipio de San Bartolomé de Tirajana, los agentes establecieron un dispositivo policial que culminó con su identificación y posterior detención.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión provisional a la espera de completar los tramites para su entrega a las autoridades francesas.

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La cooperación policial entre estados miembros, articulada a través de mecanismos como la OEDE, permite en la mayoría de los casos que ese intento de fuga acabe en un hotel y no en la impunidad.