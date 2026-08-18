La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza

Detenido uno de los presuntos autores del atraco de este lunes en una joyería de Vecindario, en Gran Canaria

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La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendido en el interior de una vivienda, de la que huyó al verse descubierto, y al que se han intervenido 11.730 euros en efectivo, joyas, relojes y diversos útiles para la apertura de cerraduras, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La actuación comenzó después de que los agentes recibieran un aviso sobre la presencia en la vía pública de un individuo que portaba un pasamontañas y que había huido de un inmueble momentos antes. Los policías se desplazaron hasta el lugar y procedieron a su detención, tras lo que realizaron las comprobaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar la procedencia de los efectos que llevaba.

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Entre sus pertenencias, los agentes localizaron 11 llaves, 26 ganzúas, dispositivos destinados a facilitar la apertura de cerraduras mediante el método conocido como 'bumping' y un elemento utilizado para señalar puertas. También se intervinieron otros efectos cuya procedencia está siendo investigada y que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos.

El método de robo que utilizó el detenido

Durante la inspección del edificio, los agentes localizaron en varias viviendas pequeños 'testigos' colocados en las puertas, un método utilizado habitualmente por autores de robos en domicilios para comprobar si los moradores se encuentran o no en el interior. Gracias a la investigación que iniciaron pudieron identificar al presunto autor del robo y localizarle dentro de una vivienda en Salamanca.

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La Policía Nacional ha destacado la colaboración ciudadana y la rápida respuesta policial dentro del dispositivo especial establecido para combatir los delitos contra la propiedad en domicilios durante la época estival. Una vez finalizados los trámites policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión por estos hechos.