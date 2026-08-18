Manuel Pimentel Granada, 18 AGO 2026 - 11:23h.

Los objetos fueron robados de una furgoneta aparcada en el Distrito Norte de Granada, donde estaban listos para su instalación

El sospechoso era un conocido por los agentes por frecuentar puntos relacionados con la compraventa de sustancias estupefacientes

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A juzgar por el botín sustraído, podria tratarse de un robo algo rocambolesco. Un hombre ha sido detenido en Granada por presuntamente robar material de vigilancia y seguridad, conceibdas precisamente, contra los robos.

Sería un robo inverosímil si no fuera porque el material sustraído aún no había sido instalado, sino que estaba guardado en una furgoneta de una empresa de seguridad, listo para su instalación.

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2.000 euros en material

Los hechos se produjeron una noche de julio, cuando un empleado de una empresa de servicios de seguridad dejó la furgoneta del trabajo estacionada en una calle del Distrito Norte de Granada.

A la mañana siguiente, el operario se encontró que el vehículo estaba abierto y que del interior faltaban multitud de objetos: dos centrales de alarma, 12 cámaras, una alargadera, seis detectores de exterior, un termostato, un repetidor, un router, así como diversas herramientas. El valor total del material sustraído sería superior a los 2.000 euros.

Sospechoso conocido por la Policía

La víctima del robo, un trabajador de 49 años, acudió a la Policía para poner una denuncia. Mientras tanto, ese mismo día, agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo la identificación de un varón de 46 años a poca distancia del sitio donde se había producido el robo.

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El sospechoso era un conocido por las autoridades y tenía una bolsa de plástico con varios objetos, los cuales, no dio a los agentes información sobre su origen, por lo que fueron intervenidos.

Cuanto los policías consultaron en sus bases de datos la información sobre los objetos de la bolsa, resultaron ser los que habían sido denunicados como robados horas antes.

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Un empleado de la empresa de seguridad confirmó que estos eran de su propiedad, lo que permitió vincular el robo a esta persona, que pasó a tener requisitoria para su búsqueda.