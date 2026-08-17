La Guardia Civil ha detenido en Granada a un joven gracias a un geolocalizador de una moto que desguazaba tras robarla

El joven tenía la finalidad de vender las distintas piezas de la moto por separado tras robarla

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GranadaLa Guardia Civil ha detenido en Granada a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de sustracción de vehículo a motor, tras presuntamente robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública y desguazarla con la intención de vender posteriormente sus piezas.

La actuación se inició después de que agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Armilla recibieran el aviso del propietario de una motocicleta quien les comunicó que el vehículo había sido sustraído del lugar donde lo había dejado estacionado.

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Con finalidad de vender las distintas piezas por separado

La víctima informó además a los agentes de que la motocicleta contaba con un dispositivo de geolocalización que continuaba emitiendo señal, lo que permitió determinar la zona en la que podía encontrarse.

Los guardias civiles se trasladaron inmediatamente hasta el lugar indicado por el localizador, aunque en un primer momento no ubicaron la motocicleta. No obstante, el dispositivo continuaba situándola en ese mismo punto, por lo que los agentes realizaron una inspección más exhaustiva de la zona.

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Las distintas comprobaciones permitieron finalmente localizar la motocicleta oculta en el interior de un garaje. Cuando fue encontrada, los agentes comprobaron que ya había sido parcialmente desguazada presumiblemente con la finalidad de vender las distintas piezas por separado.

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Las pruebas e indicios obtenidos permitieron identificar al presunto autor de la sustracción por lo que la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de un delito de sustracción de vehículo a motor. La motocicleta fue recuperada y entregada a su legítimo propietario.